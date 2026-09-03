Nota Leída 311

| Locales | 03/09/2026 |

Malestar de alumnos en Belén: temen perder el año

Alumnos del Profesorado de Danza del Instituto Superior Virgen de Belén manifestaron su profunda preocupación ante la falta de regularización de la Planta Orgánica Funcional (POF), una situación que mantiene en vilo el dictado de clases y pone en riesgo su continuidad pedagógica.

Celeste Andrada, estudiante de tercer año, explicó que el conflicto no es nuevo y que vienen padeciendo esta problemática desde el inicio de la carrera. Según indicó, la oferta académica fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 133/24, y aunque la institución elevó todas las notas y requerimientos solicitados a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, encabezada por Pablo Figueroa, aún no han obtenido una respuesta concreta.

La estudiante remarcó que actualmente se discontinuó el dictado de clases debido a la falta de designación formal de docentes. Señaló que, hasta el momento, los profesores venían dictando las materias ad honorem por compromiso con el alumnado, pero consideró injusto mantener esa situación.

Ante el temor de perder el ciclo lectivo y sufrir un retraso en la trayectoria de una carrera planificada a cuatro años, los estudiantes demandaron una solución urgente a las autoridades del Ministerio de Educación para que se apruebe la POF y se garantice el normal desarrollo de las clases.

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