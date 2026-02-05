Nota Leída 55
| Provinciales | 05/02/2026 |

Calendario de pagos para hoy jueves 5 de febrero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este jueves 5 de febrero para jubilacionespensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

123

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

123

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

12



