05/02/2026 || Provinciales |
Calendario de pagos para hoy jueves 5 de febrero
La ANSES informó el cronograma de pagos para este jueves 5 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.