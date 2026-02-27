27/02/2026 || Provinciales |
TEMAS: ANSES
Anses Catamarca
Calendario de pagos para hoy viernes 27 de febrero
La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 27 de febrero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de febrero.