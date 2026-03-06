Nota Leída 81
| Provinciales | 06/03/2026 |
Compartir

Calendario de pagos para hoy viernes 6 de marzo

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 6 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

desempleo

TEMAS: ANSES


COMPARTIR