06/02/2026

Cambios en el Calendario Escolar

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca dispuso una modificación excepcional de la Agenda Escolar 2026, limitada al mes de febrero, y postergó el reintegro del personal docente al 18 de este mes en todos los niveles del sistema educativo provincial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº RES-2026-43-E-CAT-MECYT, firmada ayer jueves, y responde a un pedido presentado por los gremios que integran la Intersindical Docente, quienes solicitaron una prórroga ante las altas temperaturas, las deficiencias edilicias en algunas instituciones y la necesidad de organización previa al inicio del ciclo lectivo.

Según se detalla, el cambio no altera el calendario anual en su conjunto, sino que constituye una acción excepcional, transitoria y preventiva, orientada a garantizar condiciones laborales, organizativas y pedagógicas adecuadas.

El reintegro de docentes, auxiliares y gabinetes psicopedagógicos quedó fijado para el miércoles 18 de febrero, fecha a partir de la cual se desarrollarán reuniones de personal, inscripciones, instancias de articulación entre niveles y capacitaciones en servicio.

En los niveles primario y secundario también se prevén períodos de acompañamiento e intensificación pedagógica para estudiantes con trayectorias escolares pendientes.

De acuerdo al nuevo cronograma, el personal de servicios generales retomó sus tareas este jueves para realizar trabajos de acondicionamiento e higiene, mientras que los equipos de gestión, supervisión y personal administrativo regresarán el 9 de febrero para avanzar en la planificación institucional.

Resolución

La resolución alcanza a los niveles inicial, primario, secundario y superior, tanto de gestión pública como privada, y ordena notificar a las entidades gremiales y a las distintas áreas del sistema educativo provincial.