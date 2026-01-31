Nota Leída 56

30/01/2026

Cambios en el costo de la energía: desde el 1 de febrero habrá ajuste en las facturas de luz en Catamarca y el noroeste

A partir del 1 de febrero, los usuarios de Catamarca y el resto del noroeste argentino percibirán un nuevo ajuste en sus facturas de luz. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó hoy una actualización en los ingresos de TRANSNOA, la empresa responsable de transportar la energía en toda la región. Según la resolución oficial, los valores se incrementarán un 2,55%. Este ajuste responde a la inflación de diciembre y forma parte del plan del Ministerio de Economía de la Nación para reducir los subsidios en el sector energético.

Aunque el aumento corresponde al tramo del transporte -que es solo una parte del total de la factura-, la medida suma presión al costo final del servicio en un contexto de constantes subas. Desde el organismo nacional señalaron que estos ajustes mensuales buscan «garantizar la continuidad del servicio» y adecuar los ingresos de las transportistas frente al aumento de costos operativos.