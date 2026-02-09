Nota Leída 120

Catamarca capital: Incendio en el microcentro

Un corte de energía se registró este lunes en el microcentro de la ciudad Capital, a raíz de un incendio en una subestación de Energía de Catamarca.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y República, donde se produjo el foco ígneo que afectó el funcionamiento del sistema eléctrico, provocando la interrupción del servicio en la zona.

Por el momento, no se informó oficialmente el alcance total del corte ni las causas que originaron el incendio en la subestación. La situación generó complicaciones en una de las áreas más transitadas de la Capital.

Se aguarda información oficial por parte de Energía de Catamarca sobre las tareas realizadas y la normalización del suministro.

