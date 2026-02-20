Nota Leída 16

20/02/2026

Catamarca concretó la primera exportación de tuna a España

| Provinciales |

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Leonardo Zeballos, confirmó que Catamarca realizó la primera exportación de tuna a España y detalló una serie de acciones que el Gobierno lleva adelante para fortalecer distintos sectores productivos. “Hace dos semanas aproximadamente enviamos a España, más precisamente a Barcelona, la primera exportación de tuna”, señaló el funcionario. Precisó que se enviaron “aproximadamente dos camiones con sus containers respectivos” y que el producto se cotiza “entre 3 y 4 euros el kilo”. La tuna tiene como destino la industria farmacéutica.

Zeballos destacó que la operatoria fue posible gracias al trabajo del Centro de Empaque de Colonia del Valle, habilitado por SENASA. Allí se realizaron los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de exportación. Además, indicó que anteriormente ya se había exportado cebolla a Paraguay, lo que permitió contar con experiencia en este tipo de operaciones. También anticipó que trabajan junto a Bromatología para avanzar no solo en la exportación de fruta fresca sino en la elaboración de jugo de tuna.

Membrillo a Buenos Aires

El ministro informó además que días atrás se envió el primer camión con 15.500 kilos de membrillo al Mercado Central de Buenos Aires, tras un trabajo articulado con el municipio de Belén, productores locales y el Centro de Empaque. Explicó que la intervención se dio ante la caída del precio del producto. “El precio venía siendo muy bajo”, indicó, y detalló que lograron comercializarlo a 4.000 pesos el kilo, lo que elevó el valor que se estaba pagando en la zona. Zeballos remarcó que la apertura de nuevos canales comerciales no perjudica a los elaboradores de dulce de membrillo, sino que amplía las alternativas de venta y mejora las condiciones para los productores.

Apoyo a la vitivinicultura

En materia vitivinícola, sostuvo que el gobernador Raúl Jalil dispuso un subsidio de 50.000 pesos por kilo de uva para mosto, independientemente de lo que paguen las bodegas. Además, se acordó con los municipios de Fiambalá y Tinogasta un precio de 120 pesos por kilo por parte de las mosteras. Señaló que la medida apunta a acompañar al sector en un contexto complejo, marcado por dificultades para comercializar y altos niveles de stock.

Crecimiento de Cotalí

En cuanto a la empresa catamarqueña Cotalí, Zeballos afirmó que “está creciendo cada día” y recordó el impulso del Mercado Itinerante para visibilizar sus productos tanto en la Capital como en el interior. Detalló que incorporaron nuevos productos como queso saborizado y el helado Cotalí durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Además, trabajan en un blister que incluye dulce de membrillo, dulce de batata y quesos Cotalí, en conjunto con productores y Cuesta del Portezuelo. “Detrás de Cotalí hay muchas familias que se dedican al tambo”, señaló, y subrayó la importancia de sostener fuentes de trabajo.

Comercialización y nuevos mercados

Zeballos también destacó el operativo de frascos y botellas para pequeños productores, la habilitación de góndolas para productos locales y el convenio “Pescado para Todos”, que permite llevar productos catamarqueños a la Costa Atlántica y exhibirlos en ese municipio. Finalmente, recordó que en 2025 se realizó la primera Expo Empresarial y Comercial con la participación de 250 empresas y presencia chilena. Adelantó que trabajan junto a Chile y SENASA para concretar la primera exportación de camélidos. “El objetivo es visibilizar no solamente el potencial catamarqueño sino también nuestras empresas”, concluyó. /El Ancasti