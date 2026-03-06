Nota Leída 101

05/03/2026

Catamarca convoca a ofertas para construir la nueva Terminal Metropolitana de Ómnibus

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia de Catamarca anunció oficialmente la apertura de la Convocatoria Nacional a Recepción de Ofertas para la Construcción de la Nueva Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca, una obra considerada estratégica para el desarrollo del sistema de movilidad en la provincia.

La iniciativa será impulsada a través de Catamarca Transporte Sociedad Anónima Unipersonal (CAT S.A.U.), organismo encargado de canalizar el proceso administrativo y técnico de la convocatoria. Desde la cartera provincial se informó que el llamado está dirigido tanto a empresas como a grupos interesados en participar en el diseño, construcción y posterior explotación del nuevo complejo terminal.

El anuncio fue comunicado a los medios de comunicación y a la comunidad en general como parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura del transporte público y responder a las necesidades derivadas del crecimiento urbano del área metropolitana.

La futura terminal busca constituirse en un nodo moderno de conectividad, capaz de mejorar la organización del transporte terrestre de pasajeros y brindar condiciones adecuadas tanto para operadores como para usuarios.

Modernización y crecimiento urbano

Uno de los ejes centrales del proyecto es avanzar en la modernización del sistema de transporte provincial. En ese sentido, la nueva terminal se proyecta como una infraestructura que permitirá reorganizar y optimizar el funcionamiento del sistema de ómnibus interurbano y de larga distancia.

Entre los objetivos que se destacan en la iniciativa se encuentran:

Mejorar la conectividad del sistema de transporte provincial.

Optimizar los servicios destinados a los usuarios.

Acompañar el crecimiento urbano del área metropolitana de Catamarca.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, la obra se plantea como una respuesta a las transformaciones demográficas y urbanas que ha experimentado la región en los últimos años. En ese marco, la nueva terminal apunta a convertirse en un elemento clave dentro de la planificación del transporte y la logística provincial.

El desarrollo de esta infraestructura también se inscribe dentro de una visión más amplia vinculada al fortalecimiento del sistema logístico y económico de la provincia, con impacto potencial en el movimiento de pasajeros y en la articulación del transporte regional.

Un modelo de concesión con financiamiento privado

El proceso de contratación del proyecto se realizará bajo el sistema de concesión para la construcción y explotación de la terminal. Este esquema contempla la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de la obra, así como en su posterior operación.

De acuerdo con las condiciones de la convocatoria, la empresa o consorcio adjudicatario deberá financiar la construcción del complejo terminal y recuperará la inversión a lo largo del período concesional, mediante la explotación de los servicios asociados a la infraestructura.

Entre los datos técnicos destacados del llamado se encuentran:

Sistema de contratación: concesión para construcción y explotación.

Financiamiento: inversión privada.

Recuperación de la inversión: durante el período concesional.

Inversión mínima requerida: $28.885.614.367,48.

Posibilidad de presentar: oferta alternativa.

El monto establecido como inversión mínima constituye uno de los aspectos centrales del proyecto, reflejando la magnitud de la infraestructura prevista y la escala del desarrollo planteado.

Plazos y condiciones de la convocatoria

El cronograma del proceso licitatorio establece fechas precisas tanto para la presentación de ofertas como para la realización de consultas por parte de los interesados.

Los plazos definidos son los siguientes:

Fecha límite para consultas y solicitudes de aclaración sobre los pliegos:

25 de marzo de 2026.

Fecha límite para la presentación de ofertas:

20 de abril de 2026 a las 10:00 horas.

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en los pliegos técnicos y administrativos del proyecto, los cuales se encuentran disponibles para consulta por parte de empresas, inversores y organizaciones interesadas.

Dónde obtener información sobre el proyecto

Los interesados en participar en la convocatoria podrán acceder a los documentos y requerimientos del proceso a través de los canales oficiales establecidos por CAT S.A.U.

La documentación puede consultarse en:

Oficinas comerciales de CAT S.A.U.

Dirección: Sarmiento 589, Piso 6.

Correo electrónico oficial:

catsau@catamarca.gov.ar

Desde el Ministerio se destacó que la difusión de la convocatoria busca garantizar la participación de potenciales oferentes y asegurar la transparencia del proceso.

Infraestructura para el desarrollo provincial

Las autoridades provinciales subrayaron que el proyecto de la Nueva Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura del transporte público provincial.

Según se indicó oficialmente, el objetivo es brindar mejores servicios a los usuarios y, al mismo tiempo, promover el desarrollo logístico y económico de Catamarca.

En ese marco, la construcción de la terminal se plantea como una obra clave para mejorar la movilidad en el área metropolitana y consolidar un sistema de transporte más eficiente, acorde con las necesidades actuales de la provincia.