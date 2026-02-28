Nota Leída 39

28/02/2026

Catamarca recolectó 562 animales ponzoñosos para producir antídotos

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, llevó a cabo la recolección y mantenimiento de 562 animales ponzoñosos para la elaboración de antídotos específicos. Junto a un equipo del Instituto ANLIS Malbrán de Buenos Aires, se realizaron salidas a terreno para la captura de alacranes y arañas viudas negras.

Las acciones se realizaron en horario nocturno para la captura de alacranes en los diques Las Pirquitas y El Jumeal, y en horario diurno para la captura de arañas sobre ruta 38, camino a La Merced.

A lo recolectado se sumaron ejemplares que se mantenían en el Laboratorio de Zoonosis. El total entregado fue de 500 arañas viudas negras (Latrodectus), 60 alacranes (Tityus) y 2 serpientes de coral (Micrurus). La recolección y mantenimiento de estos animales ponzoñosos tiene como fin la elaboración de antídotos específicos.

Catamarca es una de las provincias que mayor cantidad de ejemplares entrega por año al Instituto ANLIS Malbrán con este fin. /El Ancasti

