06/03/2026

Catamarca registró el primer caso de dengue de la temporada

El Ministerio de Salud de la Provincia informa que el día 5 de marzo se confirmó por laboratorio el primer caso positivo de dengue de la temporada en la provincia de Catamarca.

Se trata de un paciente menor de edad, domiciliado en el departamento Ancasti, quien presentó síntomas compatibles con la enfermedad y fue atendido en el Hospital Zonal de Icaño, donde permaneció 24 horas en observación con internación abreviada. Actualmente se encuentra en su domicilio, con tratamiento ambulatorio y evolución favorable.

Según la investigación epidemiológica realizada por el equipo de salud, el paciente no presenta antecedentes de viaje, por lo que se trata de un caso autóctono.

Ante esta situación, desde la Dirección Provincial de Epidemiología se activaron los protocolos correspondientes de vigilancia y control, realizando las acciones de bloqueo focal y control vectorial en la zona, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Recomendaciones para la comunidad

El Ministerio de Salud recuerda que la principal medida de prevención es eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares y espacios comunitarios.

Se recomienda a la población:

-Eliminar recipientes que acumulen agua en patios, jardines y alrededores de las viviendas.

-Tapar tanques y cisternas de agua.

-Dar vuelta baldes, botellas y cualquier objeto que pueda juntar agua.

-Cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales.

-Mantener limpios canaletas y desagües.

-Usar repelente, especialmente durante la mañana y al atardecer.

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.

Asimismo, se solicita consultar de manera inmediata en el centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos, náuseas o sarpullido, evitando la automedicación.

El Ministerio de Salud continúa trabajando en acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control vectorial en toda la provincia, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión y proteger la salud de la comunidad.

