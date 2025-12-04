Nota Leída 513

04/12/2025

Catamarca vivirá una noche de astroturismo con la última Superluna del año

| Provinciales |

De 21 a 23 horas, se desarrollará una experiencia única de astroturismo para observar la última luna llena del año, conocida como Superluna, Luna Fría, Cold Moon o Supermoon, un fenómeno que se distingue por su brillo excepcional y su apariencia ligeramente más grande debido a su cercanía con la Tierra.

La actividad, organizada por Astro Space Tour, tendrá lugar en la Plazoleta Constructores de La Paz (Av. Autonomía de Catamarca, cerca del Predio Ferial), donde los asistentes podrán disfrutar de una noche pensada para conectar con el universo mediante observación guiada, tecnología y divulgación científica.

Publicidad

Durante la jornada, los participantes podrán:

Observar la Superluna a través de telescopios profesionales.

Escuchar charlas sobre el significado cultural, astronómico y mitológico de la Luna Fría.

Utilizar la app Stellarium para reconocer estrellas, planetas y constelaciones.

Participar de la señalización del cielo con puntero láser verde.

Aprender a fotografiar la Luna con el celular, guiados por especialistas en astroturismo.

Realizar observación detallada de cráteres lunares con lente Barlow.

Capturar videos y astrofotografías grupales, ideales para quienes buscan recuerdos únicos o contenido visual para redes sociales.

Actividad con cupo limitado

La propuesta tiene costo y cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la reserva previa comunicándose al 3834-256060. En caso de mal clima, la experiencia será reprogramada para garantizar las mejores condiciones de observación.