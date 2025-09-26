Nota Leída 104

26/09/2025

Cayó un misterioso objeto espacial en un campo

| Nacionales |

Un extraño objeto metálico cayó en un campo de la localidad de Puerto Tirol, en la provincia de Chaco, y generó sorpresa e incertidumbre entre los vecinos.

El hallazgo ocurrió en un predio conocido como el ex Campo Rossi, propiedad de un hombre de 47 años que permitió el ingreso de la policía para verificar la situación.

Según se informó, se trataba de un cuerpo cilíndrico y metálico que apareció en medio del terreno. Ante el aviso de los pobladores rurales, intervino personal de la División Bomberos Metropolitana, con el objetivo de descartar que se tratara de un artefacto explosivo.

Las fuentes consultadas por Agroperfiles señalan que podría tratarse de “chatarra espacial” y otros consideran que podría tratarse de una parte de un satélite de mediana altura.

La zona fue rápidamente resguardada por las autoridades, mientras equipos técnicos trabajan para determinar el origen del objeto, cuya procedencia aún es desconocida.