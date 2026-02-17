Nota Leída 173

17/02/2026

La Rioja

Chocaron una vaca y terminó en la caja

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada de este lunes, sobre Ruta Nacional N° 40, en la zona de Villa Unión, que milagrosamente no terminó en tragedia.

Ayer lunes a la madrugada un fuerte choque en la Ruta N° 40 dejó heridos leves y serios daños materiales en una camioneta, en la oportunidad, una vaca suelta blanca y marrón se cruzó justo cuando pasaba una camioneta que no pudo esquivarla e impactó de lleno contra el animal, que murió en el acto y la misma cayó en la caja del rodado.

El accidente de tránsito ocurrió entre Villa Unión y Chilecito, sobre Ruta Nacional N° 40, donde se hizo presente la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y el servicio de emergencias del Hospital de Villa Unión que asistieron a los conductores del rodado y los trasladaron al nosocomio de manera preventiva.