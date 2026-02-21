Nota Leída 26

21/02/2026

Capital

Choque fatal: El conductor iba alcoholizado

| Provinciales |

Una mujer de 81 años, Vicenta Rivera, falleció en el Hospital San Juan Bautista, durante la madrugada de este Sábado, después de estar internada en grave estado desde el 14 de febrero.

La colisión ocurrió en Avenida Güemes Oeste al 400, cuando un Toyota Corolla conducido por Juan Quiroga (54) cruzó de carril e impactó de frente con un Ford Ka, dejando a tres ocupantes lesionadas.

Quiroga dio positivo en el test de alcoholemia y fue arrestado en el lugar.