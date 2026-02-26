Nota Leída 45

26/02/2026

23 trabajadores quedaron en la calle

Cierra otra fábrica en Catamarca

DABRA SA cerró sus puertas, y sus trabajadores quedaron sin su fuente laboral. Se trata de la firma que confecciona indumentaria y calzados para la marca Lotto. Cabe mencionar que, desde la patronal, se pretende abonar solo el 50% de las indemnizaciones.

Los operarios decidieron manifestarse y cortaron la Avenida Félix Avellaneda, en Sumalao, casi a la altura del taller de la RTO. A esta manifestación se sumaron los trabajadores de CAMINO SA, empresa que está al borde del cierre, y solicitan la intervención del gobierno provincial.

Recordemos que esta semana, ya se produjo el cierre de NEBA, y VVC Textil también está en crisis.

