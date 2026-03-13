Nota Leída 150

| Locales | 13/03/2026 |

Cierre total de la Ruta Nacional 40 debido a derrumbe en la Quebrada de Belén

El tránsito en la Ruta Nacional 40 se encuentra totalmente interrumpido en la zona de la Quebrada de Belén a causa de derrumbes registrados en la calzada, según un informe oficial de Vialidad Nacional. Según lo indicado por el organismo nacional, la interrupción del tránsito afecta a todo tipo de vehículos y se ha implementado como medida preventiva ante la reiteración de desprendimientos de material en esa sección de la ruta.

El reporte oficial fue emitido el 13 de marzo de 2026 a las 09:42 horas, en el contexto del sistema de comunicados de transitabilidad para la provincia de Catamarca.

Derrumbes en el kilómetro 4.098

El organismo vial precisó que los deslizamientos de material se registraron en el kilómetro 4.098, lo que obligó a establecer el cierre preventivo del tramo afectado para salvaguardar la seguridad de los conductores que transitan por esa vía.

El comunicado especifica que:

El tránsito está interrumpido para todo tipo de vehículos.

La medida se adoptó debido a la reiteración de derrumbes en la calzada.

El cierre corresponde al tramo situado en la Quebrada de Belén.

La decisión responde a la necesidad de evitar riesgos mientras se llevan a cabo trabajos para despejar el material que ha caído sobre la ruta.

Trabajos para restablecer la circulación

Desde Vialidad Nacional, se informó que personal y equipos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ya se encuentran laborando en la zona con el objetivo de remover los derrumbes y restablecer la circulación.

Las labores están dirigidas a despejar la calzada afectada por los desprendimientos, garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular y habilitar nuevamente el tránsito durante el día de hoy, si las condiciones lo permiten.

El organismo indicó que las labores se realizan en el sector afectado con maquinaria y trabajadores especializados.

Mientras se continúan los trabajos en el área de la Quebrada de Belén, las autoridades recomiendan evitar circular por la zona afectada hasta nuevo aviso, a la espera de que se concluyan las tareas de despeje y se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para permitir nuevamente el tránsito en la Ruta Nacional 40.

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