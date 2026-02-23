Nota Leída 3

23/02/2026

Circular con precaución por barro en la Ruta Nacional 40, en Santa María

| Provinciales |

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Las Abritas y San José, en el departamento Santa María, debido a la presencia de abundante barro y material de arrastre sobre la calzada.

El organismo solicitó disminuir la velocidad habitual, especialmente en los cruces de badenes, y respetar la señalización preventiva de obra instalada en el sector.

En la zona trabajan equipos y personal de la DNV realizando tareas de despeje y limpieza para restablecer condiciones seguras de circulación.

