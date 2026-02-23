23/02/2026 || Provinciales |
Circular con precaución por barro en la Ruta Nacional 40, en Santa María
Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Las Abritas y San José, en el departamento Santa María, debido a la presencia de abundante barro y material de arrastre sobre la calzada.
El organismo solicitó disminuir la velocidad habitual, especialmente en los cruces de badenes, y respetar la señalización preventiva de obra instalada en el sector.
En la zona trabajan equipos y personal de la DNV realizando tareas de despeje y limpieza para restablecer condiciones seguras de circulación.TEMAS: RUTAS