Nota Leída 237

| La Región | 03/09/2026 |

Colocaron carteles señalizadores en la laguna de Carachi Pampa

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, mediante la Secretaría de Medio Ambiente, finalizó la instalación de 14 letreros en los alrededores de la laguna de Carachi Pampa, ubicada dentro del subsitio Ramsar Norte.

La propuesta fue impulsada por la comunidad originaria de Carachi Pampa y se materializó a través de un trabajo de campo colaborativo con sus miembros, lo cual fortalece una gestión participativa del territorio.

La nueva señalización facilita la organización del estacionamiento y el tránsito, previene la creación de nuevas huellas, fomenta la recolección de desechos y regula el uso de drones, en particular sobre la laguna rosada de Carachi Pampa y otros entornos sensibles para la fauna.

Esta medida contribuye al logro de los objetivos establecidos en el plan de manejo ambiental del subsitio Ramsar Norte, que fue elaborado con la debida antelación por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.

Su implementación tiene como objetivo armonizar un turismo responsable y controlado con la preservación de los humedales altoandinos, la biodiversidad y los paisajes únicos de la puna catamarqueña.

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