16/10/2025

Comenzaron con los trabajos de la red cloacal en El Peñón

El municipio informó que dieron inicio los trabajos de la red cloacal en la localidad de El Peñón, una obra largamente esperada por la comunidad y que representa un importante avance en materia de infraestructura y calidad de vida para los vecinos.

Los trabajos comenzaron dentro de los plazos previstos, cumpliendo con la planificación establecida. En esta primera etapa, las tareas se están realizando con mano de obra local, promoviendo así el empleo y la participación de trabajadores del propio pueblo.

En los próximos días se incorporará una retroexcavadora a oruga, lo que permitirá agilizar el ritmo de ejecución y avanzar con mayor eficiencia en las etapas iniciales de la obra.