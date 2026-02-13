Nota Leída 137
| Locales | 13/02/2026 |
EN LONDRES

Comenzaron las tareas de acondicionamiento en establecimientos educativos

La Municipalidad de Londres informa que, a través del Área de Medio Ambiente, se dio inicio a los trabajos de limpieza integral en distintos establecimientos educativos de nuestra localidad, en el marco de las acciones preparatorias para el ciclo lectivo 2026.

 

En esta primera etapa, las tareas se están llevando a cabo en la Escuela Primaria N°289 «Prov. de Mendoza» y en la Escuela Primaria N°222 «Pbro. Manuel Antonio de Acevedo», donde se realizan labores de limpieza y acondicionamiento general de los espacios.

Estas acciones forman parte de un operativo planificado que tiene como finalidad garantizar que las instituciones escolares se encuentren en condiciones óptimas al momento del regreso a clases, asegurando un entorno seguro y saludable para estudiantes, docentes y personal educativo.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de continuar acompañando a la comunidad educativa, priorizando el bienestar y el adecuado desarrollo del próximo período lectivo.

Prensa Municipalidad de Londres

