Nota Leída 102

05/02/2026

Comenzaron los créditos para comprar motos

| Actualidad |

Las motos se convirtieron en un medio de transporte ideal después de la pandemia. Si bien siempre fue una opción práctica y más accesible para evitar el transporte público, cuando pasó ese período de aislamiento, el uso se volvió mucho más popular.

Junto con ese cambio por «necesidad», también surgió un estilo de vida que viene acompañado por el placer de viajar, disfrutar del aire libre, la comodidad de su uso, y un sinfín de beneficios que traen aparejadas estas unidades.

Como resultado, crecieron las ventas y se multiplicó la oferta, con la llegada a la Argentina de muchas marcas y modelos que estaban ausentes, también acompañadas por la apertura de las importaciones.

Y el segundo elemento que las terminó de impulsar fueron los créditos, con muchas alternativas para comprar motos desde cilindradas más chicas a más altas, abriendo el acceso a diferentes públicos.

Lanzan créditos para comprar motos

Dentro de las opciones para financiar una moto, el Banco Nación BNA es el que cuenta con una línea más amplia para comprar a largo plazo, mientras que, en otras entidades bancarias, se puede recurrir a los préstamos personales.

En el caso del BNA ofrece financiamiento con tarjeta de crédito en 24 cuotas o con créditos hasta 72 cuotas. En el caso de financiar una unidad con tarjetas, que pueden ser Visa o Mastercard, se ofrecen 24 cuotas con una TNA de 51 por ciento.

En el caso de optar por un préstamo del Banco Nación, se financia hasta 72 meses, con una TNA de 53 por ciento.

Además de estas opciones, las marcas suelen sacar sus propias acciones cada vez que lanzan un modelo o con el inicio del mes. Honda lo hace con Santander y Royal Enfield con BBVA. En general, son 12 cuotas sin interés.

En estos casos, depende de la marca y el producto, y son acciones que se tramitan en el concesionario puntualmente para algunas marcas y modelos.

Motos financiadas a largo plazo

Dentro de las opciones del BNA, por ejemplo, hay distintas opciones:

Motomel Blitz base

Precio: $1.606.500

24 cuotas fijas de $93.832,54

48 cuotas de $73.702,54 con Préstamos BNA.

Motomel Skua 150

Precio: $3.200.000

24 cuotas fijas de $186.905,78

48 cuotas de $146.808,67 con Préstamos BNA.

Zanella ZR

Precio: $3.670.415

24 cuotas fijas de $214.381,81

48 cuotas de $168.390,23 con Préstamos BNA.

Yamaha FZ-S FI V4

Precios: $6.580.000

24 cuotas fijas de $384.325,02

48 cuotas de $301.875,32 con Préstamos BNA.

Dentro del BNA hay más de 200 modelos de motos para financiar directo con el concesionario, con préstamos del banco. Los créditos llegan a 72 meses.

Fuente: iProfesional