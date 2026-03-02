Nota Leída 100

02/03/2026

Comienza la validación del Boleto Estudiantil Gratuito 2026 en Catamarca

La cuenta regresiva terminó. A partir del lunes quedará formalmente habilitada la validación del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) 2026 en las tarjetas del sistema SUBE, un procedimiento indispensable para que los estudiantes de Catamarca puedan viajar sin costo durante el próximo ciclo lectivo.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, organismo que confirmó que el trámite no será automático y que todos los beneficiarios deberán cumplir con el proceso para mantener activa la gratuidad en 2026.

El impacto de esta instancia administrativa alcanza a miles de alumnos y sus familias, dado que la falta de validación impedirá el uso gratuito del transporte público durante el ciclo lectivo.

Un trámite obligatorio para sostener el beneficio

La renovación del BEG constituye un paso imprescindible para quienes ya cuentan con el beneficio. El ministerio fue claro: sin validación, el sistema no reconocerá la gratuidad en la tarjeta.

El procedimiento podrá realizarse mediante dos modalidades oficiales:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizando tecnología NFC desde un teléfono celular compatible con la aplicación oficial de SUBE.

Ambas opciones buscan facilitar el acceso al trámite, permitiendo que cada estudiante elija la alternativa más conveniente según su disponibilidad tecnológica o cercanía a los puntos de validación.

La activación efectiva del beneficio depende exclusivamente de esta instancia. La omisión del trámite implicará la imposibilidad de utilizar el transporte público sin costo durante el próximo año.

Nuevos beneficiarios y mayores de 18 años: inscripción previa obligatoria

El esquema contempla una instancia adicional para determinados casos. Quienes gestionen el beneficio por primera vez o sean mayores de 18 años deberán cumplir con un paso previo antes de validar la tarjeta.

En estos supuestos, el procedimiento exige:

Completar el formulario de inscripción online en el sitio oficial:

https://transporte.catamarca.gob.ar/

Finalizar el trámite con la validación de la tarjeta SUBE mediante Terminal Automática o tecnología NFC.

El orden de la secuencia es determinante. La inscripción online debe realizarse antes de la validación, ya que el sistema necesita registrar previamente los datos del estudiante para habilitar la gratuidad.

Este mecanismo permite actualizar la base de beneficiarios y garantizar que el acceso se otorgue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Requisitos formales y plazo de 45 días

Desde el organismo provincial recordaron un requisito administrativo central: la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del estudiante. Esta condición es básica para acceder y mantener el beneficio.

Una vez activado el BEG 2026, comenzará a correr un plazo específico para completar el proceso documental. Los beneficiarios dispondrán de 45 días para presentar la documentación requerida y cumplir con todos los requisitos formales.

Este período constituye una condición necesaria para:

Mantener la gratuidad durante todo el ciclo lectivo 2026.

Evitar la suspensión del beneficio.

Garantizar la continuidad del acceso al transporte sin costo.

El cumplimiento en tiempo y forma de estos pasos será decisivo para sostener la cobertura a lo largo del año escolar.

Una política pública orientada al acceso y la movilidad

La continuidad del programa fue dispuesta por el gobernador Raúl Jalil, en el marco de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso al transporte y acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

El Boleto Estudiantil Gratuito se consolida así como una herramienta de acompañamiento social en un momento particularmente sensible para los hogares, como lo es el comienzo del año escolar. La validación anual no solo cumple una función administrativa, sino que permite ordenar el sistema, actualizar datos y asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes reúnen las condiciones.

La decisión política de sostener el programa reafirma su carácter estructural dentro de la agenda provincial, vinculada directamente al acceso a la educación y a la movilidad.

Dónde consultar información oficial

Para conocer en detalle:

Requisitos completos.

Modalidad de trámite.

Ubicación de las terminales validadoras.

Los interesados pueden ingresar al portal oficial del ministerio:

https://transporte.catamarca.gob.ar

Allí se encuentra disponible toda la información necesaria para completar el proceso sin inconvenientes y asegurar la activación del BEG 2026 en las tarjetas SUBE.

Con la habilitación formal del trámite desde el lunes, comienza una etapa clave para garantizar que miles de estudiantes de Catamarca puedan mantener el acceso gratuito al transporte público durante el próximo ciclo lectivo. /La Unión

