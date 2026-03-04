Nota Leída 102

04/03/2026

Comunicado del Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil

| Locales |

Desde El Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil informan al público en general que el mismo permanecerá CERRADO los días viernes 06/03 y sábado 07/03, debido a la realización de tareas programadas de limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo.

Las actividades habituales se retomarán el día domingo 08/03, desde ya se agradece la comprensión ante estas labores necesarias para la conservación del espacio.

TEMAS: