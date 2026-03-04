Nota Leída 102
Comunicado del Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil

Desde El Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil informan al público en general que el mismo permanecerá CERRADO los días viernes 06/03 y sábado 07/03, debido a la realización de tareas programadas de limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo.

Las actividades habituales se retomarán el día domingo 08/03, desde ya se agradece la comprensión ante estas labores necesarias para la conservación del espacio.

