17/01/2026

Conductor lesionado tras un vuelco

En las últimas horas, se produjo un siniestro vial en la circunvalación del Departamento Santa María. Producto del violento accidente, el ocupante del vehículo sufrió heridas y debió recibir asistencia médica urgente.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, produciéndose consecuentemente que el vehículo volcara fuera de la calzada.

Personal de los servicios de emergencia tuvo que hacerse presente en el lugar y asistir al herido, quien debido a la gravedad de las lesiones debió ser trasladado a un nosocomio. De igual manera, policías se encuentran trabajando en el lugar, llevando a cabo las tareas de rigor.