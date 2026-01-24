Nota Leída 120

24/01/2026

Confirman dos casos positivos de Influenza N2H3 en Catamarca

El Ministerio de Salud de Catamarca informa que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI–ANLIS Malbrán) confirmó dos casos positivos de Influenza A en la provincia.

Luego de cumplimentar los protocolos vigentes, en el marco de la vigilancia intensificada, fueron notificados como positivos dos casos de lnfluenza N2H3 subclado K, esta confirmación fue informada por el Instituto Malbrán luego de su secuenciación genómica.

Cabe mencionar que se trata de dos personas de entre 20 y 30 años de edad, las cuales presentan antecedentes de viaje al exterior y ya se encuentran bajo tratamiento sintomático y seguimiento ambulatorio, con buena evolución clínica por parte del sistema de salud.

Por otra parte se informa que se continúa trabajando en la estrategia de vigilancia de virus respiratorios, con especial énfasis en la vigilancia de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), a partir del alerta emitido a fines del año 2025 por la circulación del virus Influenza A (H3N2), subclado K.

Si bien no se trata de un virus nuevo, su rápida capacidad de transmisión y su aparición fuera de la temporada habitual refuerzan la necesidad de extremar las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno y medidas de prevención, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

Medidas de prevención

Ante esta situación epidemiológica, el Ministerio de Salud recuerda a la población la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones.

Se recomienda mantener completos los esquemas de vacunación contra Influenza (gripe), especialmente en niños y niñas menores de 2 años, personas mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

Asimismo, es fundamental asegurar una adecuada ventilación de los ambientes, evitar cambios bruscos de temperatura, realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, y cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo. Se debe descartar los pañuelos de papel inmediatamente después de su uso y evitar compartir artículos personales como vasos, cubiertos, utensilios o mates.

Se recomienda además limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies de contacto habitual y evitar, en la medida de lo posible, la permanencia en espacios cerrados con aglomeración de personas, especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Recomendaciones ante síntomas respiratorios

Las personas que presenten síntomas compatibles con enfermedad respiratoria deberán priorizar el cuidado personal y comunitario, reduciendo el contacto innecesario con otras personas, especialmente con personas vulnerables (inmunocomprometidas y/o con factores de riesgo para enfermedad grave) durante los primeros días desde el inicio de los síntomas.

Se recomienda reforzar las medidas de prevención, tales como el uso de barbijo, la ventilación de los ambientes y el lavado frecuente de manos, hasta la resolución de los síntomas. Ante la presencia de signos de alarma, se aconseja realizar una consulta oportuna en el sistema de salud.

Consideraciones sobre la vacuna antigripal

Las personas incluidas dentro de la población objetivo que no hayan recibido la vacuna antigripal durante el año 2025 podrán hacerlo hasta el 30 de enero de 2026.

Independientemente de ello, deberán aplicarse nuevamente la vacuna en el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026, conforme a las recomendaciones del Calendario Nacional de Vacunación.