08/03/2026

Conmoción en Londres por el fallecimiento de una adolescente de 25 años tras una tragedia vial

La comunidad de Londres está consternada tras el deceso de una joven vecina de 25 años, víctima de un siniestro vial ocurrido la semana pasada en dicha localidad.

Sayra Abigail Marcial falleció hoy como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas, según se informó, la joven conducía una Gilera Smash cuando fue colisionada por una camioneta Jeep Compass que era manejada por José Rafael Garribia, quien iba acompañado por Estela Aldet (64). El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Nieva y Castilla de la localidad de Londres.

Tras el fuerte impacto, Marcial había quedado con heridas de extrema gravedad y permanecía bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, finalmente se confirmó su fallecimiento, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad.

Luego de conocerse la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y despedida para la joven, recordada con cariño por vecinos y allegados.

En señal de respeto ante la gravedad del hecho, el viernes se había suspendido la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y el discurso del intendente municipal, en medio de la preocupación que generó el estado de salud de la joven.

