23/12/2025

Consternación por el fallecimiento de un reconocido médico

Comunicado del Círculo Médico Catamarca



Hoy despedimos con profunda tristeza a nuestro colega, socio y amigo, el Dr. Oscar Luis Gandini. El querido “Cacho”, como fue conocido por toda la comunidad médica.

Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en septiembre de 1972. Posteriormente se formó en la especialidad de Psiquiatría, que fue su pasión y camino en la Medicina.

Recordamos a una persona que dejó una huella profunda, no sólo por su expertise profesional, sino por su manera de compartir con los demás, con alegría constante y buena energía.

Participó en comisiones directivas del Círculo Médico, comprometiéndose con su vida institucional. También regaló su talento y entusiasmo en los históricos “shows de médicos para médicos”.

En los últimos años formó parte de nuestras Juntas Electorales, demostrando su gran compromiso y entrega.

Su otra gran pasión: fue uno de los integrantes más queridos de “El Club Autos de Época de Catamarca”, integrante de la “Hermandad Latinoamericana de Vehículos Antiguos y Clásicos”. Este año, en la 8va edición del “Gran Premio Ruta del Adobe 2025”, recibió un cálido homenaje por su pasión y trayectoria en el rubro.

Hoy lo despedimos con gratitud y afecto, sabiendo que su legado vive en nuestros recuerdos y el de sus pacientes.

Te vamos a extrañar Cacho querido, nos conmueve tu partida. Donde estás ya debe haber alegría y fervor, como fue tu esencia.

Descansa en paz amigo, que brille para vos la luz que no tiene fin.

Comisión Directiva

CÍRCULO MÉDICO DE CATAMARCA