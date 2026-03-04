Nota Leída 130

04/03/2026

Continúa el corte en la Ruta nacional N° 60 por manifestación docente

Vialidad Nacional dio a conocer el estado de las rutas al tiempo que pide transitar con precaución el RN 64 entre Bañado de Ovanta y Río El Abra.

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el limite con Tucuman.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134*, utilizar desvío por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas

El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO entre 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30

Ruta Nacional 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

En Tinogasta

En estos momentos un grupo de docentes llevan a cabo un corte en Ruta Nacional 60, en el acceso sur a la ciudad de Tinogasta.

Se permite el paso de vehículos cada dos horas, por espacio de quince minutos.

Se recomienda reducir la velocidad en las proximidades al corte y no intentar recuperar el tiempo perdido superando las velocidades máximas para cada sector.

En Los Altos

Se debe transitar con precaución por Ruta Nacional 64, entre Bañado de Ovanta y Río El Abra (km 135 – 145), tramo en el que personal y equipos afectados a la sobrestantía de zona llevan a cabo trabajos de limpieza de calzada y desmalezado mecánico.

