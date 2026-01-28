Nota Leída 92

28/01/2026

Continúa la alerta amarilla por tormentas

| Provinciales |

Tras un mes marcado por intensas precipitaciones que generaron complicaciones en distintos puntos de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas que regirán desde este miércoles y se extenderán hasta el sábado, afectando a diversas localidades de Catamarca.

Las condiciones adversas comenzarán esta tarde en el Valle Central y sectores del este y oeste provincial, con tormentas fuertes a severas, acompañadas de posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

A partir del jueves y hasta el sábado inclusive, el oeste provincial continuará bajo un escenario de inestabilidad, con abundantes lluvias, granizo y ráfagas persistentes.

El organismo también advirtió que en la zona cordillerana las precipitaciones podrían presentarse principalmente en forma de granizo y/o nieve, lo que incrementa el nivel de riesgo en áreas de montaña.