13/02/2026 || La Región |
COMENTAR
Continua la toma de la escuela de Aguas Calientes
Actualmente, los alumnos toman clases en el salón parroquial debido al estado en que se encuentra el establecimiento.
Además, requieren un equipo de conducción en la institución.
Francisco y Antonia Gutiérrez hablaron sobre la problemática que los afecta, sosteniendo que con el paso del tiempo las necesidades se multiplican. Según señalaron, los vecinos no cuentan con energía eléctrica, caminos y agua potable.
En este contexto, criticaron a los funcionarios que solo van para la foto, sin tomar contacto o interesarse por la realidad del lugar.TEMAS RELACIONADOS: AGUAS CALIENTES, Educación