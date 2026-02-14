Nota Leída 110

14/02/2026

Convenio para prácticas de Medicina con la Universidad Nacional de Mar del Plata

El Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad Nacional de Mar del Plata rubricaron un nuevo convenio para darle continuidad a las Prácticas Profesionales Obligatorias.

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo recibió al Director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, al Director Médico de las Prácticas Final Obligatorias (PFO), Julio Sambueza y a la Decana de la UNCA Cristina Arreguez con el fin de renovar dichas prácticas, en el Hospital de Santa María, la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, Hospital de Niños “Eva Perón”, Hospital San Juan Bautista y Hospital Zonal de Belén.

Cabe mencionar que, a través de este convenio, estudiantes de medicina de la Universidad de Mar del Plata, realizan en las Prácticas Profesionales Obligatorias trabajando conjuntamente con los profesionales de los centros de salud, fortaleciendo las atenciones.

Además, realizan los Campamentos Sanitarios, “que son periodos más cortos donde tienen una mirada comunitaria, dándoles esta impronta a los egresados”, explicó la Secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Daniela Ayala.

El equipo de Mar del Plata, durante su estadía, trabajará en terreno acompañadas por agentes de APS del lugar; como también reforzaron las guardias y atenciones de consultorio, de los distintos servicios en los centros de salud.

Estas prácticas representan una etapa fundamental en la formación de futuros médicos y médicas, ya que les permiten aplicar sus conocimientos en escenarios reales, siempre acompañados por profesionales con experiencia.

En este marco, desde el Ministerio de Salud de la provincia tiene como principal objetivo trabajar en el acceso de toda la población al sistema de salud pública; en este sentido se realizan diferentes acciones que beneficien especialmente a las poblaciones más alejadas de los centros de salud.

