Convocan a Audiencia Pública por la tarifa de la energía eléctrica

La audiencia se conccretará el próximo lunes 9 de marzo, a las 9 horas, en la sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, sito en San Martín 555 de la ciudad Capital de Catamarca.

Participación

Los interesados en participar como parte deberán cumplimentar su inscripción durante la etapa preparatoria, que se inició este 4 de marzo a las 8. y finaliza indefectiblemente el viernes 6 de marzo a las 10 horas.

Las presentaciones (original y copia) deben realizarse en el Pabellón 17 del Centro de Atención del Poder Ejecutivo (CAPE), o de manera digital a través del sitio web: https://portal.catamarca.gob.ar/organismos/secretaria-de-coordinacion-institucional

Requisitos para los expositores

Se deberá proporcionar datos personales, constituir domicilio en la Capital, adjuntar correo electrónico y teléfono de contacto, acreditar personería (en caso de representar a terceros), expresar la pretensión sobre el tema y acompañar la documentación o prueba correspondiente.

Los interesados podrán tomar vista de los expedientes y obtener copias en el Pabellón 17 del C.A.P.E. o mediante el portal oficial: https://portal.catamarca.gob.ar/organismos/secretaria-de-coordinacion-institucional