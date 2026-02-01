Nota Leída 327

01/02/2026

Córdoba: dos personas murieron tras un violento impacto entre un auto y una camioneta

| Nacionales |

Un grave siniestro vial ocurrido en la ciudad de Córdoba dejó como saldo dos víctimas fatales. El hecho tuvo lugar en barrio Industrial Ferreyra, en una esquina muy transitada del sector, y generó conmoción entre los vecinos.

El choque se registró en la intersección de las calles General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas. Por causas que aún son materia de investigación, un Renault Clío fue embestido por una camioneta y terminó fuera de control, impactando violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

En el automóvil viajaban un hombre de 46 años y una mujer de 41, quienes perdieron la vida en el acto debido a la gravedad de las lesiones. Personal del servicio de emergencias constató los decesos al arribar al lugar.

Según las primeras pericias, el Clío habría sido alcanzado desde atrás por una Toyota Hilux SW4 conducida por un joven de 28 años. Producto del impacto, el conductor del auto perdió el dominio del vehículo y terminó colisionando contra un poste de madera.

El conductor de la camioneta sufrió traumatismos faciales y fue trasladado al hospital San Roque, donde permanece internado bajo custodia policial. En el lugar trabajó personal de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que continúa con las actuaciones para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.