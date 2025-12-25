Nota Leída 491

25/12/2025

EN CAPITAL

Corte de luz programado para este viernes

| Provinciales |

Energía Catamarca Sapem informó que durante la mañana del viernes se producirán interrupciones en el servicio eléctrico debido a tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad. Una por una, las zonas afectadas.

La empresa Energía Catamarca Sapem informó que el viernes 26 de diciembre se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos barrios de la capital.

Según el aviso oficial, el servicio se verá interrumpido entre las 7 y las 11 horas, debido a obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico.

Zonas afectadas

Barrio Almirante Brown

Barrio Madre Teresa de Calcuta

Barrio Luis Franco

Barrio Santa Marta

Barrio Piñón Fijo

Barrio 20 de Marzo

Barrio Juan Domingo Perón

Barrio CGT

Avenida José Martí (entre avenida Minerales y avenida Manuel Navarro)

La empresa solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y agradeció la comprensión ante las tareas que buscan optimizar el servicio.