Corte de luz programado para este viernes
Energía Catamarca Sapem informó que durante la mañana del viernes se producirán interrupciones en el servicio eléctrico debido a tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad. Una por una, las zonas afectadas.
La empresa Energía Catamarca Sapem informó que el viernes 26 de diciembre se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos barrios de la capital.
Según el aviso oficial, el servicio se verá interrumpido entre las 7 y las 11 horas, debido a obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico.
Zonas afectadas
- Barrio Almirante Brown
- Barrio Madre Teresa de Calcuta
- Barrio Luis Franco
- Barrio Santa Marta
- Barrio Piñón Fijo
- Barrio 20 de Marzo
- Barrio Juan Domingo Perón
- Barrio CGT
- Avenida José Martí (entre avenida Minerales y avenida Manuel Navarro)
La empresa solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y agradeció la comprensión ante las tareas que buscan optimizar el servicio.