Nota Leída 96

27/01/2026

Corte en la Ruta 38 por reclamos de vecinos de Chumbicha

| Provinciales |

Vecinos de Chumbicha, departamento Capayán, mantienen un corte parcial sobre la Ruta Nacional 38 en reclamo por graves las fallas estructurales en las últimas viviendas entregadas. La protesta se originó luego de que las lluvias registradas recientemente dejaran al descubierto filtraciones de agua y agrietamientos que, según denuncian, ponen en riesgo la seguridad de las familias.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, las intensas lluvias provocaron el ingreso de agua en el interior de las viviendas y la aparición de fisuras en paredes y techos, lo que incrementó la preocupación por el posible deterioro de las construcciones. Ante esta situación, exigen una respuesta de las autoridades provinciales y que se garanticen las condiciones habitacionales más seguras.

Como medida de protesta, los manifestantes interrumpen el tránsito en el acceso norte a Chumbicha, a la altura del kilómetro 516 de la Ruta 38. El paso de vehículos se habilita cada 15 minutos, lo que genera largas filas y demoras.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores disminuir la velocidad y circular con extrema precaución en la zona, debido a la presencia de manifestantes sobre la calzada.