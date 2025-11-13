Nota Leída 222

13/11/2025

ANDALGALÁ

Corte en Ruta Provincial Nº 46 por reclamo de trabajo

Se desarrolla un corte de ruta selectivo sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del ingreso a la ciudad de Andalgalá. Un grupo de personas desocupadas lleva adelante la medida solicitando puestos de trabajo vinculados a la actividad minera en la zona.

Según se informó, la interrupción del tránsito afecta únicamente a los vehículos relacionados con la minería, permitiéndose la circulación del resto de los automovilistas sin inconvenientes. Personal policial se encuentra en el lugar para garantizar la seguridad y el orden durante la protesta.

A raíz del corte, un colectivo que transportaba personal hacia un emprendimiento minero permanece varado a la salida del departamento Andalgalá, a la espera de que se libere el paso o se logre una instancia de diálogo.

Fuente: Fm La Perla