Corte en Ruta Provincial Nº 46 por reclamo de trabajo
Se desarrolla un corte de ruta selectivo sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del ingreso a la ciudad de Andalgalá. Un grupo de personas desocupadas lleva adelante la medida solicitando puestos de trabajo vinculados a la actividad minera en la zona.
Según se informó, la interrupción del tránsito afecta únicamente a los vehículos relacionados con la minería, permitiéndose la circulación del resto de los automovilistas sin inconvenientes. Personal policial se encuentra en el lugar para garantizar la seguridad y el orden durante la protesta.
A raíz del corte, un colectivo que transportaba personal hacia un emprendimiento minero permanece varado a la salida del departamento Andalgalá, a la espera de que se libere el paso o se logre una instancia de diálogo.
Fuente: Fm La Perla