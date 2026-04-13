Crece el conflicto educativo en Belén y ya son dos las escuelas tomadas este lunes

Nota Leída 251

| Locales | 13/04/2026 |

La conflictividad en el ámbito educativo suma un nuevo capítulo en el interior provincial. Este lunes, padres de alumnos de la Escuela N° 498, en la ciudad de Belén, resolvieron tomar el establecimiento en reclamo de mejoras en las condiciones de funcionamiento.

La medida de fuerza se convierte en la segunda toma registrada en la jornada, profundizando la preocupación por la situación de las instituciones escolares y la falta de respuestas a demandas básicas.

Según manifestaron los progenitores, uno de los principales reclamos es el nombramiento de personal de servicios generales. En ese sentido, advirtieron que el edificio escolar es de grandes dimensiones y que actualmente las tareas de limpieza recaen en una sola persona, una trabajadora becada por el municipio desde hace dos décadas.

“Es imposible sostener la higiene de toda la escuela en estas condiciones”, señalaron, al tiempo que remarcaron la necesidad urgente de incorporar más personal para garantizar un ambiente adecuado para los estudiantes.

Por otra parte, los padres también cuestionaron el monto que el Gobierno provincial destina al comedor escolar, al considerarlo insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de los alumnos.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán la toma hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades, en medio de un escenario que evidencia el malestar creciente en la comunidad educativa.