23/02/2026

Crecidas de ríos obligan a interrumpir el tránsito en rutas provinciales

Uno de los sectores afectados es la Ruta Provincial N°34, en el departamento Tinogasta, específicamente en el acceso a Palo Blanco y a la localidad de La Herradura, donde el aumento del caudal impide la circulación vehicular con normalidad.

Asimismo, se encuentra cortada la Ruta Provincial N°135, en el acceso a la localidad de Tatón, como consecuencia de la crecida del Río La Puerta, que anegó la calzada y obligó a interrumpir el paso por razones de seguridad.

Desde el organismo vial informaron que personal y equipos ya se encuentran trabajando en ambos puntos afectados, aunque deberán aguardar que disminuya el caudal de agua para poder iniciar las tareas de despeje y reacondicionamiento, con el objetivo de restablecer la circulación de manera segura.

Las autoridades solicitaron a la comunidad extremar las precauciones y, especialmente, no intentar cruzar sectores con presencia de agua sobre la calzada. También pidieron respetar estrictamente las indicaciones preventivas y las directivas del personal vial apostado en cada lugar.

