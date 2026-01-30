Nota Leída 2
| Info General | 30/01/2026 |

Cronograma de pagos para este viernes 30 de enero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 30 de enero para jubilacionespensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.



