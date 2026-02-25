Nota Leída 38

25/02/2026

Londres

Cronograma de vacunación antirrábica “Tres en Uno”

La Municipalidad de Londres informa el cronograma de vacunación antirrábica “Tres en Uno” que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero en distintos puestos de nuestra localidad.

Solicitamos a los productores colaborar teniendo los animales en condiciones para agilizar el trabajo.

Seguimos trabajando por la sanidad animal y el bienestar de nuestra comunidad.

