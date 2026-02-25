25/02/2026 || Locales |
Solicitamos a los productores colaborar teniendo los animales en condiciones para agilizar el trabajo.
Londres
Cronograma de vacunación antirrábica “Tres en Uno”
La Municipalidad de Londres informa el cronograma de vacunación antirrábica “Tres en Uno” que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero en distintos puestos de nuestra localidad.
Solicitamos a los productores colaborar teniendo los animales en condiciones para agilizar el trabajo.
Seguimos trabajando por la sanidad animal y el bienestar de nuestra comunidad.
TEMAS: LONDRES, MUNICIPALIDAD DE LONDRES