| Locales | 25/02/2026 |
Londres

Cronograma de vacunación antirrábica “Tres en Uno”

La Municipalidad de Londres informa el cronograma de vacunación antirrábica “Tres en Uno” que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero en distintos puestos de nuestra localidad.

 

Solicitamos a los productores colaborar teniendo los animales en condiciones para agilizar el trabajo.
Seguimos trabajando por la sanidad animal y el bienestar de nuestra comunidad.

