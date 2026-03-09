Nota Leída 51

08/03/2026

Cruce por las tarifas eléctricas: EC SAPEM desmiente responsabilidades y apunta a la Nación

El costo de la energía eléctrica se ha convertido en el eje de una intensa disputa política en la provincia de Catamarca. Todo comenzó cuando el exdiputado provincial, Alfredo Marchioli, manifestó públicamente su profunda preocupación ante la inminencia de nuevos aumentos tarifarios. En sus declaraciones, el dirigente advirtió que, de concretarse las subas anunciadas, Catamarca tendría una de las tarifas de electricidad más caras del país, instalando así una crítica directa sobre el impacto que estas medidas tendrían en los bolsillos de las familias catamarqueñas.

Ante esta interpelación, la respuesta por parte de la empresa EC SAPEM no se hizo esperar. Aldo Palavecino, Jefe de Relaciones Institucionales de la compañía, salió al cruce de los dichos de Marchioli, rechazando de plano cualquier injerencia de la firma en la determinación de las tarifas y redirigiendo la responsabilidad hacia el Ejecutivo nacional.

La aclaración técnica de la distribuidora

Palavecino fue contundente al subrayar que EC SAPEM no fija el precio de la energía eléctrica. Según el funcionario, si el dirigente político se encuentra genuinamente preocupado por el impacto económico del servicio en los usuarios, sus reclamos deberían dirigirse directamente al Gobierno de Javier Milei, quien es, en última instancia, el responsable de establecer los valores que finalmente pagan los usuarios de todo el territorio nacional.

Para desglosar la operativa y despejar dudas en la ciudadanía, la empresa explicó los eslabones de la cadena de suministro. La compañía adquiere la energía a través de CAMMESA y debe pagar el transporte de la misma a la firma TRANSNOA S.A., siendo EC SAPEM la encargada únicamente de la distribución final hasta los domicilios de los usuarios en toda la geografía provincial. Palavecino enfatizó que, cuando se le paga a CAMMESA, se utiliza un precio fijado estrictamente por la Secretaría de Energía de Nación, haciendo un llamado a los dirigentes para que comprendan la complejidad de operar la distribución eléctrica antes de emitir declaraciones que puedan confundir a la ciudadanía.

El desafío geográfico y operativo en Catamarca

Más allá de la cuestión tarifaria, desde la empresa distribuidora aprovecharon la oportunidad para poner en relieve la logística que implica prestar el servicio en una provincia con las características de Catamarca. La gestión de la red eléctrica enfrenta obstáculos significativos debido a la extensión y la topografía del territorio, que alcanza a unos 147.000 usuarios en una superficie de más de 102.000 kilómetros cuadrados.

Desde la firma resaltaron la baja densidad poblacional como un desafío central, señalando que, mientras en otras regiones del país existen 800 familias para costear el mantenimiento de un kilómetro de red, en nuestra provincia hay solo una familia por cada kilómetro de tendido. Pese a esta particularidad, desde la empresa aseguraron que los catamarqueños no pagan cargos adicionales por su ubicación geográfica gracias a la gestión de la SAPEM. Finalmente, la distribuidora reiteró que cualquier ajuste en las boletas de luz no es producto de una decisión local, sino una consecuencia directa del precio de la energía definido por el Gobierno nacional a través de CAMMESA, manteniendo su postura frente a las críticas recibidas por la oposición provincial.

