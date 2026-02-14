Nota Leída 20

14/02/2026

Cuál es el origen de San Valentín y por qué el Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero

El Día de los Enamorados es una jornada inspirada en la leyenda de San Valentín, aunque las personas pueden dividirse entre los amantes y detractores de esta fecha romántica por excelencia, sin dudas la celebración del amor que se propaga por el planeta el 14 de febrero es un evento que no puede ignorarse.

¿Quién fue San Valentín?

Cuenta una antigua leyenda que, en el siglo III, el sacerdote romano San Valentín se opuso a la prohibición del emperador Claudio II, quien había decretado que los jóvenes solteros eran mejores militares si no entablaban vínculos amorosos con mujeres.

Valentín, en desafío a esta orden, unía en secreto a las parejas bajo el rito católico, lo que le costó la vida por desobediencia. Eran épocas en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos a quienes veía como desestabilizadores de su poder.

¿Existieron varios San Valentín?

A lo largo de la historia, ha surgido distintas versiones sobre la figura real de San Valentín y se especula que pudo haber sido confundido o fusionado con otras figuras similares de su época. Además de la versión más conocida del sacerdote romano, algunas tradiciones apuntan a un obispo de Terni, también ejecutado en tiempos de persecución cristiana. A ello se suma una referencia a un tercer San Valentín, que habría sufrido martirio en África.

¿Por qué cambió la veneración de San Valentín en la Iglesia Católica?

Hasta 1969, cada 14 de febrero se veneraba a San Valentín en la Iglesia Católica. Sin embargo, debido a la escasez de evidencias sobre su existencia, el Concilio Vaticano II decidió eliminar su festividad del calendario litúrgico, reemplazándolo por otros santos: San Cirilo y San Metodio, ambos patronos de Europa.

A pesar de esta decisión eclesiástica, la figura de San Valentín ha perdurado en la cultura popular como el santo patrón de los enamorados.

¿Cómo se transformó San Valentín en el patrono del amor?

Se cree que la asociación de San Valentín con el amor romántico comenzó durante la Edad Media, convirtiéndose en una tradición que ha crecido hasta nuestros días. La tradición de intercambiar cartas y regalos amorosos en el día de San Valentín tiene sus raíces en el siglo XIX, evolucionando hasta incorporar modernas costumbres de regalos, como joyería y dispositivos electrónicos.

¿Cómo se celebra San Valentín alrededor del mundo?

La celebración de San Valentín varía significativamente de un país a otro. Mientras que en ciertos países europeos se mantiene la tradición de regalar detalles románticos, otras culturas han adaptado la festividad para honrar la amistad. Desde poemas anónimos en Dinamarca y Noruega hasta rituales para atraer al futuro esposo en Inglaterra, la diversidad de costumbres refleja un espectro amplio de interpretaciones asociadas al 14 de febrero.

En Europa, el 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados en países como España, Austria, Bélgica, Francia, entre otros. Pero en otros lugares no se conmemora en esa jornada o, en algunos casos sí, pero con un significado distinto.

Por ejemplo, en Finlandia y Estonia, el Día de San Valentín es un homenaje a la amistad y recibe el nombre de Sobrapäev y Ystävän Paiva, respectivamente. Además, suele ser una fecha elegida para pedir matrimonio y para casarse.

¿Cómo se celebra San Valentín en América Latina?

En América Latina, el Día de los Enamorados se celebra con especial entusiasmo, con festejos que honran tanto el amor romántico como la amistad. Regalos como chocolates, flores y perfumes suelen intercambiarse, no solo entre parejas sino también entre amigos.

En algunos países de América Latina como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay se celebra el Día de los Enamorados o San Valentín el 14 de febrero con regalos a la pareja.