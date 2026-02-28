Nota Leída 18

28/02/2026

Cusipuma defendió el turismo, reclamó por los recortes nacionales y pidió «sanear» las áreas mineras

En el marco de la 35° edición de la Feria de la Puna, el evento más antiguo de la región que se realiza en Antofagasta de la Sierra, el intendente Mario Cusipuma realizó un amplio balance sobre la actualidad del departamento, el desarrollo minero, la situación económica y las políticas nacionales.

La tradicional feria, que reunió durante tres jornadas a ganaderos, artesanos y productores, volvió a consolidarse como un espacio de intercambio comercial y cultural. “Estamos ya en la parte final con la premiación a ganaderos, artesanos y luego un almuerzo criollo. Muy contentos y satisfechos por el acompañamiento que hemos tenido”, expresó el jefe comunal, al tiempo que destacó la participación de animales provenientes de Jujuy y el crecimiento sostenido del evento.

Cusipuma subrayó que la feria permite posicionar la producción local y capacitar a los antofagasteños en distintos rubros. Además, adelantó que se gestiona un convenio con el área de Cultura de la Capital para comenzar a trabajar en la Casa de la Puna, lo que fortalecería la promoción cultural del departamento.

En el plano institucional, el intendente valoró la presencia del gobernador en la apertura del evento y aseguró que avanzan proyectos claves, entre ellos la conexión al tendido eléctrico nacional. También mencionó obras en ejecución como el nuevo hospital, la red local en El Peñón, un centro de capacitación municipal y un CAPS que funcionará como mini hospital. “Si trabajamos en equipo podemos conseguir las obras para Antofagasta”, sostuvo, al remarcar que la gestión se enfoca en mejorar servicios básicos y fortalecer la infraestructura local.

Minería, proveedores y defensa del territorio

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la actividad minera. Señaló que actualmente hay unas 50 familias vinculadas como proveedores y destacó la reciente creación de la Cámara de Proveedores Mineros del departamento, impulsada con acompañamiento municipal. “Esta herramienta tiene que servir no solo para la actividad económica sino también tener un fin social, ayudando a instituciones educativas y de salud”, planteó.

Sin embargo, también fue enfático en marcar límites. Afirmó que el 100% del territorio de Antofagasta posee pertenencias mineras y consideró que eso es “un grave error” que debe sanearse. “No puedo permitir exploraciones en zonas netamente turísticas como volcanes y lagunas. La minería no es para siempre, el turismo sí”, expresó, dejando en claro que priorizará la preservación de los recursos naturales estratégicos.

Al referirse a la distribución de mano de obra en la actividad, sostuvo que el esquema 70-30 es flexible y que el desafío es formar trabajadores locales calificados. En ese sentido, remarcó la importancia de invertir en educación ante la expansión de proyectos vinculados al litio, oro y plata.

Críticas a la Nación y contexto económico

En el plano nacional, Cusipuma cuestionó los recortes y relató que en 2024 viajó a Buenos Aires por la reducción del servicio de ARSAT, lo que dejó sin internet a parajes del departamento. “Nos dijeron que somos números”, recordó. También manifestó su desacuerdo con políticas laborales y con la ampliación de áreas para la actividad minera sin considerar particularidades territoriales. “Son políticas que no nos favorecen, son destructivas a nivel país”, opinó.

Por último, describió el impacto de la recesión en la Puna, donde los productos pueden duplicar su valor por los altos costos logísticos y de combustible. No obstante, remarcó que continúan las inversiones mineras millonarias en la zona y que su objetivo es lograr “un desarrollo real” para el departamento.

“Hoy me toca defender Antofagasta y trabajar para que salga adelante. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que el departamento crezca”, concluyó. /El Ancasti

