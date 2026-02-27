Nota Leída 52

“Debemos aprovechar nuestros recursos naturales con responsabilidad”

En la sesión especial del jueves del Senado de la Nación, obtuvo media sanción el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación a la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

En la ocasión, el senador nacional Guillermo Andrada fundamentó su acompañamiento y el de sus pares del Bloque Convicción Federal a esta última iniciativa señalando que los cambios propuestos buscan que la norma sea más precisa y federal.

El legislador cuestionó que durante el debate en el recinto se intentó instalar una falsa dicotomía planteando minería o agua, cuando la realidad demuestra que “no hay industria más controlada, más regulada, con mayor monitoreo y participación ciudadana, con inclusión de los pueblos originarios, con Informes de Impacto Ambiental, que la actividad minera”.

En ese orden, Andrada sostuvo que el objetivo es una ley que proteja a los glaciares, a los glaciares de escombro, a la zona periglacial, pero que “no sea una etiqueta estática que durante quince años fue ambigua; porque con la norma actual, con una poco precisa definición del objeto, se generaban controversias de interpretación, trastornos interjurisdiccionales, judicialización e inclusive paralización. Y eso nos hace mucho daño”.

“Entonces, estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal, con una regla de oro: proteger por función hídrica y por cuenca, no por etiquetas ambiguas. Y si alguna geoforma no quedara alcanzada por esta ley específica por no acreditar función hídrica relevante, no queda liberada, sino que sigue protegida por la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675) y el resto del marco jurídico vigente”, explicó.

Asimismo, el senador remarcó que Catamarca es una provincia minera donde se trabaja constantemente en el cuidado del agua, “porque también tenemos producción agrícola, ganadera, industria, turismo, y las autoridades locales son las que se encuentran en mejores condiciones para monitorear la preservación del recurso vital”.

Guillermo Andrada recordó también que acompañó la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y que su apoyo a esta media sanción a la modificación de la Ley 26.639 es consecuente con esa política pública, “porque las grandes inversiones, las inversiones estratégicas, son necesarias y debemos garantizar precisión y certeza jurídica para que se materialicen”.

En ese orden, detalló que en Catamarca ya cuenta con aprobación Hombre Muerto Oeste de Galán Lithium, y se encuentran presentadas y en revisión por el Comité Evaluador de Proyectos del RIGI Sal de Vida de Río Tinto Lithium y MARA de Glencore; al igual que Diablillos de AbraSilver y Sal de Oro de POSCO, ambas en zonas limítrofes con Salta.

Para el senador nacional, la llegada de estas inversiones significa empleo local en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, desarrollo de proveedores locales de bienes y servicios, regalías mineras que se traducen en obras de infraestructura estratégicas para el progreso de nuestro interior, exportación y por ende generación de divisas, crecimiento y desarrollo para el pueblo catamarqueño, para nuestra provincia y para el país.

“Tenemos que ser conscientes de que somos un país rico en recursos naturales, pero no una nación rica. No somos un país desarrollado. Para que logremos desarrollarnos debemos aprovechar nuestros recursos naturales con responsabilidad, mejorar la infraestructura, invertir en nuestros recursos humanos, porque ello es lo que hará que nuestro país sea próspero y pujante”, concluyó Guillermo Andrada.