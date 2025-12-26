Nota Leída 400

26/12/2025

Definieron el Calendario Escolar 2026 en Catamarca

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca confirmó este miércoles el Calendario Escolar 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La cartera educativa dio a conocer las fechas oficiales correspondientes a los períodos común y especial, en una definición que apunta a garantizar previsibilidad, organización institucional y una adecuada planificación pedagógica para el próximo ciclo lectivo.

Desde el organismo informaron que el calendario fue elaborado en conformidad con la Resolución N° 484/24 del Consejo Federal de Educación y en sintonía con los lineamientos adoptados por otras provincias del país. De esta manera, se busca asegurar el cumplimiento de los días de clase establecidos a nivel nacional y reafirmar el derecho a la educación de todos los estudiantes catamarqueños.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, en el período común el reintegro del personal de Servicios Generales está previsto para el 5 de febrero. El 6 de febrero será el turno del regreso de los equipos de gestión, incluyendo directores, rectores, vicedirectores, secretarios académicos, secretarios, prosecretarios y secretarios técnicos. En tanto, el 9 de febrero se reincorporará el personal docente, auxiliares docentes, gabinetes psicotécnicos y psicopedagógicos, bibliotecarios, preceptores, bedeles, tutores, ATP, responsables de jefaturas y personal administrativo de las instituciones educativas.

El inicio de clases del período común quedó fijado para el 2 de marzo, marcando formalmente el comienzo del Ciclo Lectivo 2026. El receso escolar de invierno se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, con el reinicio de las actividades escolares previsto para el 27 de julio. La finalización de clases será el 18 de diciembre, fecha que marcará el cierre del año escolar.

En lo que respecta al período especial, el cronograma presenta algunas diferencias en las fechas de reintegro y comienzo de actividades, aunque mantiene la misma fecha de finalización del ciclo lectivo. Según lo informado, el 12 de enero se producirá el reintegro del personal de Servicios Generales, mientras que el 13 de enero regresarán los equipos de conducción, el personal docente, los gabinetes psicotécnicos y psicopedagógicos y el personal administrativo de las instituciones escolares.

El inicio de clases del período especial está previsto para el 26 de enero. En este caso, el receso escolar se extenderá desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, y el reinicio de las actividades será el 3 de agosto. Al igual que en el período común, la finalización de clases fue establecida para el 18 de diciembre.

Desde el Ministerio destacaron como un dato relevante que, por primera vez, ambos períodos —común y especial— finalizarán el ciclo lectivo en la misma fecha. Según señalaron, esta decisión constituye un avance significativo en términos de equidad e igualdad de oportunidades, ya que permite unificar criterios y garantizar condiciones similares de cursado y cierre del año escolar para todos los estudiantes de la provincia, independientemente del período al que pertenezcan.

Asimismo, remarcaron que la definición anticipada del calendario escolar brinda a las instituciones educativas, a los equipos directivos y a las familias una mayor previsibilidad para organizar el próximo año, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo y laboral.

Con la publicación oficial del Calendario Escolar 2026, el Ministerio de Educación da un paso clave en la planificación del próximo ciclo lectivo, brindando certezas a docentes, estudiantes y familias, y consolidando una agenda educativa orientada a garantizar la continuidad de los aprendizajes en toda la provincia.