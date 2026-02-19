Nota Leída 51

19/02/2026

Denunciaron penalmente a un hombre por el maltrato de un puma

Un hombre fue denunciado penalmente por el maltrato de un ejemplar de puma concolor, tras la viralización de un video ocurrido en la zona de Las Piedras Blancas, en Las Juntas, departamento Ambato. Según informó el jefe de Inspectores de Flora y Fauna, Nelson Villagra, a Tiempo Real que se transmite por Ancasti Streaming el material fue recibido en horas de la tarde a través del teléfono corporativo del organismo. A partir de ello, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a las autoridades.

La denuncia penal fue realizada por el director de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, Gustavo Quinteros, junto a la secretaria de Medio Ambiente, Jazmín Menéndez, en la Unidad Judicial N°5. En paralelo, inspectores se trasladaron al lugar para labrar el acta de infracción administrativa.

En las imágenes se observa a un puma siendo atacado por una jauría de perros y luego a un hombre, ya identificado, que lo laza, lo ahorca y lo arrastra. Desde el área indicaron que este tipo de acciones está penado por la Ley Provincial 4.855 y la Ley Nacional 22.421, que establecen la preservación y conservación de la fauna silvestre.

Villagra explicó que, además de la denuncia penal, corresponde la aplicación de una multa administrativa, cuya cuantía está prevista en la normativa vigente. La situación judicial será determinada por la Justicia interviniente. Consultado sobre el estado del animal, señaló que será establecido por los inspectores que trabajan en el lugar, aunque aclaró que al momento de la entrevista no estaba confirmado si habría muerto o no.

Desde el organismo reiteraron que ante cualquier avistamiento de fauna silvestre no se debe intervenir ni intentar capturar al animal, sino comunicarse al 3834-003978 o al 911 para dar aviso a las autoridades competentes. /El Ancasti