27/02/2026

Desde el lunes se podrá validar el Boleto Estudiantil 2026

A partir del lunes quedará habilitada la validación del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) 2026 en las tarjetas del sistema SUBE, trámite indispensable para que los estudiantes puedan acceder al beneficio durante el ciclo lectivo.

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte se informa que todos los alumnos que ya contaban con el beneficio deberán renovar la activación para continuar viajando sin costo. La validación podrá realizarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o mediante tecnología NFC desde un teléfono celular compatible con la aplicación oficial de SUBE.

Quienes gestionen el beneficio por primera vez o sean mayores de 18 años deberán completar previamente el formulario de inscripción a través del sitio oficial https://transporte.catamarca.gob.ar/ y, una vez finalizado ese paso, proceder a la validación de la tarjeta.

Asimismo, desde el organismo recordaron que la tarjeta debe estar registrada a nombre del estudiante. Además, una vez activado el beneficio, habrá un plazo de 45 días para presentar la documentación requerida y cumplir con todos los requisitos, condición necesaria para mantener la gratuidad durante todo el ciclo lectivo 2026.

Toda la información detallada sobre requisitos, modalidad de trámite y la localización de las terminales validadoras puede consultarse también en el portal oficial del ministerio https://transporte.catamarca.gob.ar/.

