04/03/2026

Actualmente la energía costará hasta 68% más en Catamarca

Aldo Palavecino, vocero de la empresa de Energía de Catamarca Sapem, en diálogo con diario el Esquiú detalló esta mañana que el sistema dejó atrás la segmentación por ingresos (N1, N2 y N3) y pasó a un esquema de “subsidios focalizados” con solo dos categorías: con y sin subsidio.

«Para acceder al subsidio, el usuario no puede percibir más de tres canastas básicas. Antes eran tres y media, ahora son tres», aclaró.

Además, el beneficio se redujo a un tope uniforme de 150 kilovatios para toda Catamarca, sin distinción entre zonas cálidas o templadas.

“El servicio de energía va a terminar siendo más caro para el usuario”, afirmó. Como ejemplo, indicó que una familia del este provincial que en febrero pagó $63.000 por consumir 500 kW, en marzo abonará $106.000. “Pasa de 63 a 106 mil pesos”, precisó.

Explicó que el precio lo fija el Gobierno nacional y que la empresa distribuye y traslada esos valores. “Si no lo paga el Estado nacional, lo termina pagando el usuario”, señaló.

En paralelo, recordó que continúa vigente la tarifa social provincial, que otorga gratuidad en los primeros 200 kW a 22.000 usuarios de bajos ingresos.

Ante el aumento, recomendó reducir el “consumo fantasma” y revisar electrodomésticos. “El electrodoméstico que más energía consume es la heladera”, advirtió y llamó a evitar el derroche para amortiguar el impacto en la factura. /El Esquiú

