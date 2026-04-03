Nota Leída 294

| Provinciales | 03/04/2026 |

Desesperada: una mamá reclama la restitución de la asignación por discapacidad pero ANSES no responde

Rocío, mamá de Enoc, se encuentra desesperada y pide la intervención de la Justicia ante la falta de respuesta desde ANSES. Iban a pagarle en Diciembre, pero no sucedió.

La mujer relató que hace siete meses que no percibe la asignación por discapacidad de su hijo, ella es becada y constantemente está haciendo cosas dulces y prepizzas para vender.

La mujer solicita la intervención de un Juez, para avanzar con un amparo y recuperar el beneficio. Dijo además que ese dinero era utilizado para estudios, movilizarse y gastos de la escuela de su hijo.

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